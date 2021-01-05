勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所5日發布《亞洲之聲》第八期報告指出，新冠肺炎衝擊全球經濟，但台灣憑藉著疫情管理得當和政策優勢，在2020年全球經濟萎縮的情況下，仍保持接近2％的GDP成長率，超越香港和新加坡等高度開放的小型經濟體。

隨著疫情升溫趨勢，加上中美貿易戰、美國新政府上台和貿易保護主義等因素，IHS Markit預測2020年全球經濟成長率為-4.8％，主要國家經濟成長率亦多為負值。

勤業眾信聯合會計師事務所客戶、產業與市場負責人姚勝雄表示，影響2020年全球經濟的關鍵，不外乎疫情黑天鵝及美中科技冷戰。雖然美國大選已落幕，新的拜登政府即將登場，但短期內美國對中國大陸的政策可能不會改變。為推動區域經濟回歸正軌，政策仍是主要的關鍵。有鑑於經濟發展仍高度依賴貨幣政策，例如印尼和印度可能會進一步降息，必要時，部分地區亦可能為規避經濟下降的風險，採取放鬆監管政策。

勤業眾信報告也點出，「疫情管理措施」和「財務政策」是決定亞太區域經濟走向的兩因素。此外，國際供應鏈和需求受到疫情影響，部分出口導向的國家應擴大內需市場，例如中國大陸、印度和印尼。整體而言，科技仍是亞太地區出口需求的驅動力，諸如人工智慧（AI）、機器人、多功能應用場景等技術之需求和發展仍維持高度成長。台灣、韓國、新加坡、馬來西亞和菲律賓因具備高度專業的技術和生產力，將從中受益。

不過，勤業眾信指出，台灣仍保持接近2％的GDP成長率，超越香港和新加坡等國，而台灣的高科技硬體製造一直具備市場高度競爭優勢，過去多採中國大陸製造，輸出美國終端市場的方式，在中美供應鏈中擔任重要的一環。

然而，中美科技戰改變了「台陸美串聯」三角貿易模式，迫使台資企業需重新思考營運布局及加速調整生產比重。

面對未知的企業經營環境，勤業眾信建議，業者勿專攻單一市場，應根據國際經濟環境適時調整其經營定位與審視營運風險。台灣的半導體、資通訊產品恰順應5G、雲端運算等新興應用與疫情帶動之遠距商機，擴大在台產能並促使出口穩定成長，未來亦可能成為中美科技冷戰中最大的獲益者。

另一方面，由中國大陸主導的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），對台灣製造產業影響甚大。面對供應鏈從過去集中在中國大陸，漸漸分散到東南亞等各地的趨勢，業者也應提高在各國據點的生產資訊串流與決策效率，以應對跨國供應鏈管理上的挑戰。

勤業眾信報告指出，疫情影響有機會在2021年逐步淡化，展望2021年台灣經濟，由於部分主要經濟體扮演世界經濟復甦的重要的消費市場角色，加上各國經濟復甦腳步不同，可能影響全球貿易表現。而台灣主要出口的產品中，包含電子零組件、資訊通信及汽車零組件等產品多以歐美市場為主，其他產品則以新興地區或開發中經濟體為主，各地區的疫情解封後的市場走向和復甦策略仍牽動台灣整體的出口表現。

(工商 )