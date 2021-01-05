金融監督管理委員會主委黃天牧曾說：「信託是最有溫度的金融工具。」上任後更力倡「信託2.0計畫」，讓信託進化成具跨業合作的「全方位信託」。華南銀行秉持初衷，結合台南知名營新醫院資源，形成跨業聯盟，推出醫療、長照及信託服務，建構高齡長輩、照護者、業者、銀行及政府多贏局面。

華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢說，現在推展商品時，一定要站在客戶的角度思考，推出打動人心的專屬商品及服務。

華銀秉持為客戶提供全方位專屬金融服務心願，持續整合銀行及異業資源，研發新型信託商品來符合客戶需求，而不侷限於理財規劃或授信服務。尤其為因應臺灣高齡社會的到來，華銀早在2016年起，即以「客戶需求」為服務目的，透過信託架構，依據人生不同階段，滿足各世代的需求。

李宗賢出生於台南市鹽水區，每次返鄉時，看著鄰居逐漸邁向老年，也因此萌生想要為自己故鄉盡一份心的念頭，透過華銀新營分行介紹下，認識臺南市營新醫院執行長石嘉玫。

石嘉玫除身為營新醫院執行長外，亦同時擔任社團法人台南市常青樹協會之理事長，長期致力於新營、鹽水、東山等區的長照服務，並預計於今年第一季啟用營新醫院附設護理之家第二棟新建之康睿大樓。

石嘉玫認為，政府推動長照2.0確實能分擔部分家庭照顧者的壓力，但隨著長輩失能程度愈嚴重，更需要具專業醫護團隊系統的護理之家，來提供全方位照顧服務。

而護理之家的內涵是專業，但呈現給長輩和家屬的是溫暖，因此灌注所有心力，以「護理之家就是長輩的另一個家」為願景，結合營新醫院醫療資源，打造出符合在地需求、嶄新的護理之家。

因此，華銀除以融資協助興建護理之家，也提供業者引進先進的醫療設備與設施之資金需求，另搭配安養信託商品專款專用的特性，讓長輩們入住養護機構時免除後顧之憂，解決住民或照護者每月繳費以及機構每月收費的困擾，更與營新醫院共同規劃開立「經濟安全」專班，提供在地之長照個案管理師、居家照護服務員及社福相關人員等，藉此增加其對信託的瞭解及功能性，進一步透過跨業合作，提供業者及高齡者創新之在地安養服務。

華銀長期致力於高齡者服務，已連續4年獲得金管會高齡者及身心障礙者財產信託評鑑前3名，在「今周刊」2020年「財富管理銀行暨證券評鑑」中更獲得「最佳銀色友善獎」。

(工商 )