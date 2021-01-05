南韓最正饒舌女歌手Jessi每次回歸都造成轟動，去年7月推出單曲〈NUNU NANA〉，洗腦旋律和舞步很快造成模仿風潮，昔日她在節目中坦承自己整形過，遭到一些酸民揶揄「怪物」，但個性直率的她不以為意；近日在IG更新近況，曬出極品S曲線，辣暈粉絲。

Jessi在美國出生的關係，從小就特別喜愛饒舌音樂，15歲回韓國隔兩年就推出首張專輯，但2009年離開演藝圈回美國；直到2014年回歸韓國樂壇，開始活躍於各大綜藝節目，還有參加女饒舌歌手生存節目《Unpretty Rapstar》，獲得亞軍。

近日Jessi在IG更新近況，曬出極品S曲線，辣暈粉絲。(圖/ 摘自Jessi IG)

而Jessi有深邃五官和前凸後翹的身材，令人稱羨，但性格直率的她，曾在錄製節目時自曝整形過，因為認為自己長得不上相，被當時的經紀公司說服在鼻子和眼睛動刀，事後卻讓她很後悔；Jessi整形前的樣貌也被挖出，網路引起各種意見，有人罵她「整形怪物」，但也不少人力挺還稱讚她，沒整形的她更漂亮。

她從來不甩那些網路酸言，近日又曬出超火辣自拍照，寫說「JESSI SKYWALKER」，照片中她穿著運動上衣和休閒長褲，露出小蠻腰外，她一個彎腰豐滿上圍幾乎快掉出來，轉過身還有誘人翹臀，簡直辣爆；粉絲看了簡直臉紅心跳，「這身材太犯規」、「女王氣場」、「眼睛不知道該放哪」。

(中時新聞網)