攸關討海人安全的燈塔監造及整建案竟然爆發弊案，交通部航港局航安組燈塔工程及維護科技佐盛景俠，涉嫌3年間陸續接受得標建築師事務所2到5萬元賄賂及給付出差的食宿機票、得標廠商的飲宴及免稅品，竟放任燈塔監建人員「分身監工」，並在違約罰款部分護航，台北地檢署檢察官鍾維翰5日指揮廉政署兵分8路搜索盛的辦公室等處，並約談盛、建築師陳瑞貞、廠商等6名被告到案，晚間移送北檢複訊。

發生弊案的燈塔案共有「台中港、芳苑、安平、琉球嶼、七美嶼、東吉嶼、北椗島、東椗島等8座燈塔整建工程委託規劃設計監造技術服務案」、「北椗島、東椗島等2座燈塔整建工程」，分別是521萬餘元及511萬餘元工程款，工期分別是2017年6月到2018年6月，及2018年5月到2019年7月。

2件燈塔標案都是採統包方式，得標的陳瑞貞建築師事務所負責設計及監造，旺達土木包工業有限公司施工。由於8個燈塔散落在台灣、澎湖、金門等地，建築師事務所為節省監工人力，竟然只派出1名監工監造8座燈塔，甚至出現在同一天施作的不同工程現場，成為「分身監工」。負責承辦的盛景俠，收到建築師提供的工作月報表、廠商施工日報表及公共工程監造報表，卻對「分身監工」情況視而不見，同意備查護航。

此外，北椗、東椗島的燈塔整建工程已經嚴重延誤，盛景俠明知工程未竣工，為使陳瑞貞建築師事務所及旺達公司為能順利取得工程款，竟仍進行履約會勘，將未達竣工標準的部分，列為竣工後履約瑕疵，2019年8月分別給付旺達400餘萬元、陳瑞貞建築師事務所100餘萬元估驗計價款。

盛景俠並用不實的工程監造報表等，企圖直接書面驗收的方式讓工程過關，將廠商的違約罰款減為18萬餘元，遭上級長官否決並派主驗人員驗收，發現工程逾期280天，扣除天候等因素，仍需罰款70餘萬元。

檢廉將盛景俠、建築師陳瑞貞等6名被告約談到案，朝違背職務行收賄罪、偽造文書等罪嫌偵辦。

(中時 )