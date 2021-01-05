神展開的劇情，有如八點檔，一名才剛新婚的女網友在網路上吐苦水，表示老公有一個妹妹，兩個人感情好到會嘴對嘴親吻，還會與哥哥一起睡覺過夜，當下女網友沒想太多，仍與男友結婚了，想不到婚後才知道妹妹「真實」身分，網友看完驚呼「根本鬼故事」。

剛新婚的女網友，在臉書社團「靠北婚姻2.0」分享經歷，與老公交往時就知道他們一家人感情很好，大學畢業後兩人租屋同居，老公爸媽會固定來作客，還有一個念高中的妹妹，非常黏老公，除了有空就會來聊天、過夜，甚至將衣服留在家讓女網友洗，雖然覺得妹妺很像電燈泡，不過妹妹乖巧、嘴巴甜，想想也就算了。

不過當時有些行為實在太過親密，像是上廁所時可以直接進去洗手、窩在哥哥懷裡看電視、自己不在家時妹妹會來過夜、兩人嘴對嘴親吻，妹妹會說「我愛你」、會在哥哥面前換內衣褲。當時被愛沖昏頭的女網友，認為可能是兄妹感情好的表現，直到最近結婚，「趁新的一年開始，搬進去他們家才發現，老公根本沒有妹妹，那個妹妹只是他的鄰居」。

文章曝光後，網友嚇壞紛紛留言「被最後兩句嚇醒」、「這樣還不快逃」、「快放生老公吧」、「上述親密事蹟，全部不能接受」、「妳也找個隔壁鄰居當乾爸爸」、「比八點檔還精彩的可怕」，更多網友想知道續集，好奇女網友最後怎麼處理。

★SOD：指Soft On Demand，日本最大的成人影片公司之一，因為影片內容極富創造性而聞名，SOD網路上用語，大多用在與性有關、難以令人置信會發生在現實的事物。

(中時新聞網)