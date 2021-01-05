施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，綜觀2021年，在國際資金充裕之下，對大盤的走勢抱持審慎樂觀態度，不過台股仍是機會與風險並存。

潛在風險包括資金氾濫造成的通膨，可能會導致美國聯準會（Fed）不得不提前升息，對股市是個警訊；但在機會的部分，供給與需求的不平衡會帶來商機，在供給面增加較少、又因疫情所壓抑的報復性需求成長時，供不應求就會出現。此外，在中美持續角力下，預期台灣未來仍受惠良多。

詹祖光指出，產業方面，看好與新科技發展相關的通訊產業如5G、Wi-Fi 6、物聯網，以及交通產業如電動車、自動駕駛，這些產業的發展會進一步帶動對半導體、電子產品的需求，是台灣未來二十年的重要發展主軸。

詹祖光指出，2021是機會與風險並存的一年。風險方面，市場上資金氾濫會推動很多產品價格上漲。雖然零售端還沒有感受到產品價格上揚，但從成本面來看其實銅、鐵和農產品等原物料已經在漲，幾個月後可能會反映在物價指數上。建議多觀察物價、原物料上漲的速度，美國聯準會（Fed）日前雖暗示2023年前不會升息，但若通膨壓力太大，造成提前升息的話，股市就會修正。

詹祖光指出，另一個風險和機會並存的是：供給與需求的不平衡。過去幾年半導體最大的投資額是來自大陸，美國打壓大陸廠商之下，以中芯佔全球10％產能為例，未來若無法取得耗材，就可能無法繼續營運，對供給面會有很大影響。另外，航運業過去幾年非常艱困，廠商投資力道因此下滑，接著碰到中美貿易戰與2020年疫情，投資更是萎縮，使得新船增加較少。

然而大家預期經濟重啟，很多壓抑的需求會突然同時出現，需求若集中就可能出現供不應求的狀況，正向來看，會持續推升價格以及支撐相關產業鏈的爆發性成長。

另外，可持續關注中美角力。中美貿易戰讓台灣受惠滿頗多，2020年台灣GDP成長2.5％，出口成長率也有將近兩成的水準，目前仍預期中美之間的競爭趨勢不會改變，在這個狀況下，對台灣未來還是相對有利。

詹祖光指出，台股目前評價來到十年高點，股價淨值比兩倍、本益比20倍。評價雖相對高，但基本面不錯，資金面也充裕，國際環境對台灣有利，所以看起來評價可能會接近歷史高點，我們對整體大盤抱持審慎樂觀態度。

此外，2020年以來不只上市股票創新高，上櫃股票也接近過去十年高點。只是要留意的是，很多股票漲多，但也有股票不太動，兩極化明顯，所以還是需要看個別產業與公司。特別是在評價墊高之下，台股指數再往上推升的空間會有限，主動投資選股變得更重要。

詹祖光指出，我們看好5G、Wi-Fi 6、物聯網等產業發展，這些又與台灣的半導體業相關性很高。2020年因為疫情讓電子商務成長快速，台灣產業扮演要角的仍在這些創新科技上、半導體的應用。例如亞馬遜積極發展語音助理Alexa，與人互動之外，最主要的是開拓更多商機，例如幫忙使用者更容易找到想買的商品。在這個功能之下，需要更複雜精密的處理器，在網路的使用速度上也需升級，而台灣的產業鏈便是這些創新科技背後的重要支援，也是台企的機會。

另外，很關鍵的產業是電動車、自動駕駛。進入電動車時代，首先會需要大量用電，在國際規範下，再生能源的使用比例越來越高，受惠的便是生產綠電的產業。

此外，目前推估一台電動車會用到的半導體設備，已超過1,000美元，用量將比燃油車還要大，未來產值會持續增加。因為電動車需要的功能愈來愈強大，包括導入自動駕駛，網路傳輸資料、電池控制等等，車用電腦的使用量也龐大，運算能力需要大量提升。

詹祖光估計，未來二十年台灣最大的出口會是電動車相關產品，台灣二、三十年前靠著電腦崛起，二十年之內靠著手機升級，未來會是電動車的發展主導科技市場。

(工商 )