許多台灣「哈日迷」們喜愛的知名日本折扣連鎖店「唐吉訶德」，台灣首家店即將開幕！PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS（以下簡稱PPIH）集團旗下台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司5宣布，「DON DON DONKI」（唐吉訶德）將於2021年1月19日，在台北西門商圈開設台灣首店，除了美妝、零食等商品外，還將首次在鮮魚區販售「活貝類」等，提供台灣市場獨有的限定服務！

「DON DON DONKI 西門店」位於台北市萬華區西寧南路123號1-3樓，鄰近捷運西門站6號出口，業者指出，「DON DON DONKI」台灣首店選在年輕人的時尚中心地─西門商圈開幕，除了24小時不打烊營業，販售商品種類更是多元，包含食品、生鮮（水果／鮮魚／肉品／蔬菜）、酒、化粧品、雜貨品、體育用品、玩具、寵物用品等都有。

不僅如此，業者表示，商場內也將販賣熟食、新鮮壽司等，滿足消費者即食用餐的需求，且為顧及各式消費族群，商場內亦設立了化妝品、日用品、家用電器等專賣區，未來消費者無論是對日本的飲食文化與商品的渴望，皆能在「DON DON DONKI 西門店」得到滿足。

業者並強調，台灣首家店商場內設計將維持「DON DON DONKI」品牌一貫的獨特陳列風格，要透過創造新潮的視覺體驗，把兼具「興奮與刺激」的購物樂趣帶給台灣消費者！

業者指出，目前「DON DON DONKI」在全球設有超過637間店舖，近年持續於新加坡、泰國和香港等市場展店，透過優惠的價格提供日本製造或直送的商品給消費者們，並以獨特的魅力風靡各地市場，台灣首店開幕後，也將把多樣化的優質商品帶給台灣消費者。

(工商 )