國鼎（4132）5日宣布，已將臨床中的新冠肺炎（Covid-19）治療新藥Antroquinonol（Hocena）／（GHCovid-2-001）授權BNC Korea，行銷南韓、俄羅斯、烏克蘭、土耳其等4國，簽約金400萬美元、合計里程金1,800萬美元，未來上市後，可享有的25％的銷售分潤。

董事長劉勝勇表示，國鼎為提早因應接下來的全球授權與新冠肺炎病患人數需求，已經循國際大藥廠合作模式，委託國際專業的CDMO公司全力配合量產，若一切順利，預計今年第三季可以完成部分市場需求，2022年則視市場需求而達到全面供應。

開啟國內首家新冠藥物授權的國鼎，是在4日與韓國BNC Korea簽署授權合約，該銷售自今年1月4日起至2036年1月3日，共15年。

劉勝勇表示，國鼎新冠肺炎（Covid-19）新藥Antroquinonol（Hocena）／（GHCovid-2-001），此次授權BNC Korea行銷南韓、俄羅斯、烏克蘭、土耳其等國家，將可挹注未來營收，對財務、業務有正面助益。

國鼎表示，依據新藥Antroquinonol（Hocena）臨床設計14天療程計算，預計核價後每位新冠肺炎（Covid-19）病患的療程費用為1,680美元。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）建立的全球新冠肺炎即時監測資訊網（COVID-19 Dashboard）資料，統計新冠肺炎確診人數，在俄羅斯至1月5日，已累積達322萬人，而合計南韓、俄羅斯、土耳其及烏克蘭四國的總確診人數，目前已累積高達665萬人。

國鼎的Antroquinonol臨床是自2020年開始，在美國進行新冠肺炎臨床收案，並於2020年底新增獲祕魯及阿根廷國政府核准臨床試驗，正式啟動多國多中心的臨床試驗以加快收案速度，該試驗是針對輕度至中度新冠病毒肺炎住院患者的安全和功效性評估的第二期人體試驗，並依照美國FDA最新公布的新冠肺炎臨床藥品試驗指南，試驗採用隨機、雙盲及安慰劑對照的設計，以獲得更有意義的試驗結果。

(工商 )