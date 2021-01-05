羅智強昨(4)日爆料民進黨政府對大陸出口創新高，比馬政府更賣台；對此民進黨發言人顏若芳稱這是刻意誤導，神回該資料「證明對岸需要台灣」，此話一出引發一片譁然，網友看了超傻眼，直呼民進黨這群人怎麼敢說這種話，「說話有經過大腦嗎？」

羅智強在臉書中指出，民進黨政府在這些年對大陸的貿易比重越來越重，當時民進黨批評馬英九最重要的「賣台鐵證」，就是把台灣綁進了中國大陸，讓台灣的經濟向中國大陸傾斜，讓台灣的出口依賴中國大陸。但蔡政府執政後所做的事情卻在狠狠打臉自己。

馬英九執政前一年，台灣對大陸出口的貿易依存度為40.9%；而在去年的數據中，台灣對大陸出口的貿易依存度竟來到史上新高的 43.8%。也就是說，蔡英文第二任執政的第一年，是台灣有史以來，貿易最依賴中國大陸的時候。

對於羅智強的指控，民進黨發言人回應辯稱，美中貿易戰之下，造成中國對台灣擴大採購拉貨，所以台灣對中國出口的增加，「反而是證明中國需要台灣，而不是台灣對中國的依賴加深。」

民進黨發言人的說法讓網友傻眼了，直呼「這到底是哪來的阿Q式說法？」「民進黨說話有經過大腦嗎？」「好啦，台灣或成最大贏家，民進黨高興就好」、「騙人的最高端技巧，連自己都騙」、「吃萊豬吃到腦袋壞了？」「沒有台灣價值通不懂啦，快去加值」、「傻眼，太扯了吧」。

(中時新聞網)