台南市公園附設兒童遊戲場遊具漆面遭指含鉛量過高，台南市工務局表示，台南市公園數約489座，其中公園附設兒童遊戲場有338座，自107年起已編列經費逐步檢驗，去年底完成公園附設兒童遊戲場檢驗，約9成設施需改善，將依檢驗成果研擬改善，預計2年完成。

工務局表示，目前中央公布規範之兒童遊戲設施自主檢查表及兒童設施稽查檢核表尚未有漆料或漆面之檢查項目，立委對於兒童遊樂設施規範之相關建議，涉及中央單位管轄範疇，若中央單位修法通過，工務局將會積極配合辦理。

另，民間團體指出部分遊具握把及周邊燈具出現重金屬超標情形，工務局表示，近年新設置之兒童遊具開口契約廠商皆提供相關檢測報告，塗料部分檢驗溶出銻等8項重金屬符合規範，未來公園新設、汰換遊具或周邊燈具都會要求廠商提供相關檢驗報告，以確保兒童及民眾使用安全。

工務局表示，針對檢驗不合格的兒童遊戲場，將於今明2年由市府自籌經費各1億元辦理改善，以達符合規範及提升公園休憩環境安全性。

(中時 )