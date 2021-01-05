台中市中央公園占地67.34公頃，是台北大安森林公園的2.58倍，為全台灣最大的都會區公園。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市中央公園占地67.34公頃，是台北大安森林公園的2.58倍，為全台灣最大的都會區公園，且為全國設置太陽能板面積最大公園，園內種植萬棵原生樹木、設置12感官體驗設施、智慧路燈及感測器，落實「低碳、智慧、創新」，去年12月6日正式啟用後，吸引全國民眾慕名而來。市長盧秀燕表示，中央公園可說是全國最新、最棒的旅遊景點之一，歡迎民眾踏青遊玩。

市府5日舉行市政會議，由建設局長陳大田針對「台中之肺─中央公園」進行專題報告。盧秀燕表示，中央公園從爭取預算與土地規畫，共歷經近10年時間，去年底終於落成啟用，嘉惠周邊鄰近商圈，例如元旦期間逢甲商圈強強滾，成功帶動買氣。

她強調，市府持續推動建設，提供市民最好的生活環境，只要市民露出滿意笑容就是對市府最大的肯定，中央公園除建設局付出眾多心力外，警察局協助維護治安、水利局負責再生水規劃、環保局維持環境整潔、交通局規劃周邊動線等，感謝市府團隊通力合作，呼籲市民發揮公德心，勿隨意破壞或亂丟垃圾，共同維護高水準的環境品質。

陳大田表示，中央公園位於水湳經貿園區，除設置12區感官體驗設施，更設有太陽電能板，是全國設置太陽能板面積最大的公園，總面積1萬平方公尺，年發電量約188萬度；也是台中首座設有管理中心營管的公園，包含機電資訊與維護、公園保全、園區植栽養護及清潔。

公園保留原有1000多棵樹木，又增植1萬棵以上原生樹木，全區共106種植物（包含83％原生樹種），賦予千百種生物棲息；並規畫5座滯洪池排水防洪，總面積約180.755立方公尺，相當於96個標準游泳池，公園整體透水面積達70％以上，有效調節水量、濕度，平衡生態景觀、增加生物多樣性。

陳大田說，公園還有縱向串聯南北園區共2.5公里長的休閒、親子、運動三大特色步道，以及網美景點「抹茶湖」可眺望科湳愛琴橋，園內的便利商店也融入公園意象，風格獨特，市府還招募一百多位志工進駐遊客中心提供服務，是一座屬於台中的綠色寶藏，歡迎大家來公園遊玩。

(中時 )