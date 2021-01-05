萊豬開放進口後，針對各縣市萊豬自治條例牴觸中央，行政院日前宣布，地方自治條例規定來劑零檢出者無效。行政院政務委員羅秉成還表示，勿漠視中央或法律為無物，稱基層公務員若執行各地自治條例，將送懲戒。對此，台北市議員王世堅痛批他是「法匠」、「豬隊友」，「你是大清帝國嗎？」並忍不住直言，若這麼解釋，還要政府幹嘛？

王世堅4日在政論節目《平論無雙》中表示，不論朝野都應該遵照蔡總統元旦談話，不分朝野都要共同面對的國際壓力，以及國際經濟組織的談判。同時，他十分反對羅秉成的態度和言論，並痛批他是「法匠」，「要這麼解釋、規定，那實在也不用設這個政府，也不用叫做民選政府、民主政治，像他這樣的人，我覺得又是一個豬隊友」。

王世堅認為，若公務員針對瘦肉精零檢出進行查緝，要被移送，但問題是移送的機關不是中央，是他所屬的地方政府，中央只管的住這些大頭(縣市首長)；至於查到萊劑含量是在10ppb以下，非零檢出，中央說不能處罰，因為進口商會申訴，但他指出，地方政府不用處罰，只要公布消費者就會抵制，「你就死了」。

王世堅呼籲各界冷靜，不要想說地方怎麼卡中央，中央怎麼整地方，他認為一開始蔡總統的指示是對的，但執行的行政院各部會原地踏步浪費3個多月，沒有向全民釋疑，王世堅更痛批農委會、衛福部的邏輯充斥傲慢。

王世堅強調，人民永遠有最後的決定權，人民有疑慮就應該釋疑，政府空轉了3個多月讓議題被妖魔化，要好好來解套。王世堅反對羅秉承以說教式的方式宣布法令、政策，並砲轟他「你是大清帝國？大明帝國？你是宰相嗎？他沒有好好聽聽蔡總統的想法」。

最後，王世堅也向蘇揆喊話，「你是宰相，相權君授，君權民授，行政院長應該聽總統的、聽人民的，不要關門來自以為最大」。

(中時新聞網)