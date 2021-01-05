嘉市多家業者自主畫設「不含萊克多巴胺專區」，讓民眾安心選購。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉市多家業者自主畫設「不含萊克多巴胺專區」，讓民眾安心選購。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

元旦起萊豬叩關，嘉義市政府旋即啟動豬肉原產地標示正確性查核工作，並持續加強稽查，而嘉市多家業者，包括家樂福嘉義店、家樂福北門店、大潤發嘉義店、頂好生鮮超市等也自主畫設「不含萊克多巴胺專區」，好市多嘉義店亦告示「熟食烤物不含萊克多巴胺」等字樣，讓民眾安心選購，一同為食安把關。

嘉市衛生局表示，現行除加強稽查，要求使用或販售生鮮豬肉與加工品，到以豬肉或豬可食部位為原料的餐點業者，應正確標示肉品來源產地，並提供進貨資料佐證外，衛生局亦鼓勵業者自主性標示「不含萊克多巴胺專區」，讓民眾能安心選購，政府民間共同攜手守護市民朋友健康。

衛生局指出，1日起「標示正確性」為查核重點，業者不僅要標示肉品來源，更須證明其進貨來源與標示相符，如未標示產地，將以食安法第22條裁處3萬至300萬罰緩，「標示不實者」更將以食安法第28條裁處4萬至400萬罰緩， 並呼籲民眾買豬肉一定要認清產地、注意標示，多選購在地優質國產豬肉。

(中時 )