台中市漆工藝家梁晊瑋入選「第六屆台灣工藝之家」，5日於他創立的「漆道坊」舉行台灣工藝之家掛牌揭牌儀式，文化局長張大春出席肯定梁晊瑋獲此殊榮，期許透過掛牌，結合工藝產業與文化觀光，號召更多大師投入台灣漆工藝文化傳承與推廣。

張大春表示，「台灣工藝之家」評選由文化部指導、國立台灣工藝研究發展中心主辦，第六屆共評選出25位國家級工藝家，梁晊瑋是唯一以漆工藝類入選的藝術家，他在2008年創立「漆道坊」，於國內比賽屢獲佳績，更曾四次入選石川國際工藝賽；此外，也將工藝生活化，推廣工藝五感互動，使其更加貼近民眾。

張大春說，透過台灣工藝之家掛牌，不僅能持續展現多元文化與工藝實力，同時也能帶動地方文化觀光，提升地方創生，未來市府也將秉持扶植在地藝術家的職責，為工藝家們爭取更多資源。

梁晊瑋表示，獲台灣工藝之家肯定是自己漆工藝生涯里程碑，他將推動工藝五感，向民眾傳達「工藝其實離你很近，生活處處都能是工藝」的理念。

文化局表示，梁晊瑋投入創作漆工藝逾20年，師承漆藝大師賴高山與賴作明，堅持使用天然漆創作，且不斷精進學習，將生活融入創作中，運用自身美學及文化涵養，不僅跳脫傳統舊思維，也實踐創新漆藝生活藝術態度。

文化局指出，台灣工藝之家從2004年至今共舉辦六屆，透過特有的認證機制，將台灣各地的工藝達人串聯起來，以工作室參觀、技術教學等方式，將工藝產業與文化觀光結合，點亮各地方的工藝文化亮點。

(中時 )