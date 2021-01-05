新冠肺炎疫情衝擊2020年全球經濟，各國央行與財政機關史無前例救市行動，導致資金也出現罕見的龐大流動性，許多一度瀕臨倒閉的企業起死回生，預見過網際網路泡沫以及2008年金融危機的價值投資大師、橡樹資本（Oaktree Capital Management）創辦人霍華‧馬克斯(Howard Marks)表示，美企在這波資金狂潮後，就算順利恢復業務，依舊會面臨沉重的債務壓力。

據英國《金融時報》報導，馬克斯受訪提到，雖然企業依靠經濟刺激法案以及借貸支撐營運，但不能保證未來能重返獲利動能，事實上，這些企業就算依靠補貼讓盈虧轉正，後疫情時代也會發現自己槓桿過度，陷入難以償債的困境。

馬克斯指出，信用評級偏低的債券價格大漲，近來多筆IPO案在掛牌當日股價飆漲的盛況，也都與投資人追求高報酬不惜承受過大風險的跡象，而這些企業卻還沒提出相符的營運業績來支撐市場表現。美股3大指數雖在去年3月股災吐回近4年漲幅，然而在資金湧入下，2020年最後1個交易日以創新高封關。

Refinitiv資料顯示，為了對抗新冠疫情，全球2020年發債量激增至5.4兆美元(逾153兆元新台幣)，不僅創下新高紀錄，更是前1年總量的5倍。此外，企業還透過聯貸市場，額外借貸3.5兆美元(近百兆元新台幣)，加上企業營運還沒回到疫情前的水準，總計約250兆元新台幣的債務規模壓在這些企業身上，等於是這些企業開出高槓桿，對於債市風險不斷升溫。

信評機構標普全球(S&P Global)去年12月警告，有515家企業財務不穩，可能聲請破產或債務重整。雖然這個數字已經從去年5月高峰穩定下滑，標普依舊預估可能到來的債務違約率上升，預估到9月，會有9%的美企被列入「垃圾」評級。

(中時新聞網)