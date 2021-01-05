系統整合商聚碩（6112）公布12月營收達10.19億元，年增6.4％；累計2020年營收135.13億元，年增9.8％，營收創下成立以來的歷史新高紀錄。

以獲利來看，聚碩2020年第三季稅後淨利1.38億元，較2019年同期增加24％，營業利益1.7億元，年增31.7％，每股稅後盈餘0.73元。累計2020年前三季毛利12.51億，年增32.8％，營業利益5.1億元，年增52.6％，稅後淨利4.17億元，年增44％，累計每股盈餘2.21元，優於2019年同期2.17元表現。

聚碩主要代理國際網路通訊軟硬體產品，在六大領域代理全球超過40種知名ICT品牌，包括Cisco、Citrix、Dell、IBM、Oracle、Redhat、VMware、SAP等，主要以歐美品牌為主，幫助客戶智慧升級時的IT需求一次到位，提供不同領域的資通訊整合解決方案。

聚碩為台灣以名牌通路、加值服務為核心理念，代理超過50個世界知名資通訊品牌，聚碩表示，為客戶儲備未來5～10年數位轉型最需要的軟硬整合工具，並透過精實投資組合，擴充營運廣度並增加服務深度。

聚碩投資德鴻及動力安全，強化顧客關係管理、資安防護的系統整合服務，今年起，則是前進國際及南非Corex成為聚碩的合併子公司。此外，亦出售敦新股權，進一步精實投資組合。前進國際深耕美商甲骨文Oracle顧問服務，是國內企業轉型雲端世界的最佳夥伴，增加聚碩客戶服務之深度；Corex耕耘南非及非洲多年打下市場基礎，和聚碩一樣都是軟硬整合加值代理商，投資Corex則是聚碩國際布局的第一步，將可強化代理能力，拓展新通路及新客戶，以增加營運之廣度。

聚碩表示，儘管新冠疫情持續影響全球經濟景氣與企業資本支出的步調，聚碩持續強化代理品牌、加值雲端服務、並精實投資組合，相信在長期數位轉型的大趨勢下，將可持續創造穩健的營收及獲利成長動能。

(工商 )