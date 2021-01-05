搶新年餐飲商機，以「火烤牛肉專家」為品牌定位的漢堡王宣布自1/5日起推出期間兩款限定「豪享三重奏」餐點，使用4.4盎司澳洲進口牛肉、完整雞腿排，加碼美式香濃起司、酥炸洋蔥圈以及香炸培根三重食材，標榜美味再晉級，其中「華堡三重奏」單點139元、套餐179元，「辣雞三重奏」單點119元、套餐159元，自1/5日起至3/1日每日10點半後全台門市供應（漢堡王台積店不適用），即日起至1月10日，消費者還可憑嚐鮮券點購。

漢堡王表示，「華堡三重奏嚐鮮餐」含一個漢堡+一中杯飲料為149元，現省23元，「辣雞三重奏嚐鮮餐為一個漢堡+一中杯飲料129元，現省23元。

「華堡三重奏」為漢堡王最暢銷的經典華堡再度升級，4.4盎司澳洲進口牛肉延續經典火烤風味，加入酥炸真絲洋蔥圈、香炸培根、美式濃起士，三重加料，口味更厚實豐富。「辣雞三重奏」則是漢堡王獨家美味總匯辣腿堡再晉級，嚴選完整雞腿排，搭配獨家佐料醃製後酥炸而成金黃香脆美味，加入酥炸真絲洋蔥圈、香炸培根、美式濃起士，三重加料，豐富美味豪享受。

為讓更多消費者搶鮮使用優惠，即日起至1月10日前，消費者可臨櫃出示「豪享三重奏嚐鮮餐」優惠券（手機截圖或憑紙本優惠券），即可使用超值價格購買超優惠特餐！目前台灣漢堡王44門市可使用個人手機掃碼點餐，降低消費者與櫃檯接觸，防疫更安全。

華堡三重奏嚐鮮餐149元，現省23元（含一個漢堡+一中杯飲料）辣雞三重奏嚐鮮餐129元，現省23元（含一個漢堡+一中杯飲料）活動時間：2021/1/5（二）～1/10（日）每日10：30後供應適用門市：全台門市（台積店／兒童樂園店不適用）

(工商 )