能歌善舞的羅以琳回台灣，卻偷到一段疫情時光，一路上驚喜不斷。（羅以琳提供）

一個華麗的轉身，她秒飆海豚音！擅長聲樂又熱愛跳芭蕾的氣質女孩羅以琳，去年3月在紐約音樂劇學院畢業演出時，被經紀人相中，原本就要闖蕩百老匯，孰料疫情來襲只好回台灣，卻意外參與了多場演出，她甜笑說在這段「偷到的疫情時光」，一路上驚喜不斷。

羅以琳高中讀音樂班，在聲樂家任蓉的啟蒙下開啟了音樂生涯，2018年10月飛到紐約音樂戲劇學院接受專業的音樂劇演員訓練，2020年2月畢業演出時，被經紀人看中，簽了3年約，也拿到南太平洋音樂劇的工作機會。

羅以琳說，就在興高采烈之際，百老匯因疫情全面熄燈，不得已回台灣，經居家隔離後，因緣際會加入台灣芭蕾舞團，6月參加扶輪社初 試啼聲，8月在高雄衛武營3場大型戶外表演，每場觀眾都超過2000人次，9月在台中歌劇院演了法雅舞劇、11月隨團到台東偏鄉小學表演，還在畫展中唱歌，也參與電影劇組助理，音樂、舞蹈、美術、電影都沾上邊。

「這是神奇的2020年」，羅以琳說，要在美國音樂劇中闖蕩非常辛苦，也想過這一輩子可能就回不了台灣了，所以心中難免有掙扎，沒想到這場「疫」外，讓她一直向前衝人生有了休息的空檔，去探索更多可能。

羅以琳擅長「花腔女高音」，身材雖然嬌小，聲音卻是婉轉而華麗，搭配曼妙的芭蕾舞姿，是相當有潛力音樂劇演員；她說，要當歌者又要當舞者，付出的努力要多好幾倍。

羅以琳祖父是阿瘦皮鞋總裁羅水木，父親羅榮科則是水木集團董事長，媽媽羅純慧是台東人，還有阿美族血統；她說，台東原住民小孩天生就是演音樂劇的料，最大夢想是有朝一日為台東孩子開辦音樂劇學校。

(中時 )