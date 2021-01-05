春節前夕，防疫旅館爆量，不少國人想回來，卻完全訂不到防疫旅館導致無法返國，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，一方面將會開放集中檢疫所約1500間空房讓給返台者入住，價格一天三千元也會在過年期間調降，另一方面也已經請觀光局加快請各縣市業者加入防疫旅館，提升量能。

除了台北市，事實上國際疫情嚴峻，台灣邊境防疫大緊縮，因本國籍人士去年1月15日起入境，居家檢疫要求1人1戶，逢春節將至，全台防疫旅館大爆滿。

莊人祥表示，目前印尼籍移工來台已經暫緩，全台北中南共約3300多間的集中檢疫所使用率僅五成，已經預計開放集中檢疫所空房，至少有1500床讓返台者入住。價格部分，也可望從現行一天3000元在過年期間來調降，同時指揮中心已設定網路訂房資訊系統，預計最快二到三天對外公布，讓返台者可自行上網訂房入住，以緩解防疫旅館數量不足的情形。

此外，莊人祥指出，全台防疫旅館房間數，目前台北市、台南市、新竹縣市、苗栗縣市都已滿房，高雄市則已接近滿房，而桃園市為9成滿，新北市、台中市7成滿，其餘縣市則還有空房，現在希望觀光局盡快請地方業者增加防疫呂館房間數，可以在過年前盡量安排出1萬間空房，「現在仍在努力中」。

至於今天傳出台北市將只讓天龍人入住。對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台北市一直都是全台防疫旅館數最多且入住人數最多的縣市，很願意幫忙讓各縣市民眾，但現在因過年前夕量能不足，才會不再提供其他縣市民眾入住。

(中時 )