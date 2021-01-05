Tesla等車用客戶銷售穩定成長，且家電、半導體設備需求穩定，貿聯-KY(3665)第1季營運雖較去年第4季下滑，但可望遠優於去年同期，貿聯-KY預估，今年第1季營運可望較去年同期兩位數成長，隨著Tesla全球銷售攀高，以及其他車用客戶可望陸續進入量產，貿聯-KY今年車用產品佔比可望達25%到30%。

貿聯-KY去年上半年業績飽受全球新冠肺炎疫情影響，不過下半年各國陸續解封，且Tesla銷售亮眼，讓貿聯-KY下半年營運脫困，貿聯-KY自結去年12月合併營業收入為6981萬6000美元，較2019年同月成長13.81%，累計2020年合併營收為7億6409萬9000美元，較2019年成長2.16%。

貿聯-KY表示，去年12月合併營收受歐美假期影響略為回落，其中電器及車用線束出貨略減，半導體設備等工業用線束因船運吃緊出貨減少，而資訊科技及醫療線束約略持平。

儘管近期元件缺料預計影響資訊科技產品第一季出貨時程，必須持續關注市場供需變化，但可望遠優於去年同期，預估今年第1季可望較去年同期兩位數成長。

(時報資訊)