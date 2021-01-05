本土劇女星吳婉君因演出八點檔《炮仔聲》吳家雯一角走紅，她臉蛋漂亮、體態窈窕嬌小，被封台劇女神。最近氣溫驟降，吳婉君不巧碰上洗澡突沒瓦斯的窘境，曬出一張自拍照向粉絲分享遭遇，令不少人感同身受，引起熱議。

吳婉君4日在IG上傳一張照片，只見她雖然將色調轉為黑白，仍可從纖細指尖中看到一雙勾魂電眼，及凹到不行的性感鎖骨，但文字內容卻流露滿滿無奈，「今日最大工程的事就是洗頭，但我總是可以這麼碰巧遇上『沒瓦斯了』，還好今天沒有寒流，還好今天爸爸在家，還好今天還有另一桶廚房瓦斯可以交換，不然…我真的又要練身體了」。文末，她哀嚎冬天洗冷水澡很逼人，感嘆自己常常在滿頭泡泡的時候瓦斯剛好沒了，最後不忘自嘲「頭都洗下去的諺語我最懂」。

吳婉君的經歷意外釣出不少粉絲留言回應，「我也是總是可以碰到沒瓦斯的體質，用熱水器碰到沒電」、「還好不是在泡湯，不然就變成冰山美人」、「大嫂說的我懂，我也常遇到」、「家裡沒有瓦斯，是冬天最最最大的悲劇」。

(中時新聞網)