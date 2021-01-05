大陸多家機構近日陸續出爐2020年房企銷售業績榜單，行業集中度持續提升，與往年不同的是，未見單家房企「高歌猛進」，取而代之的是集體「小步慢跑」。中指研究院常務副院長黃瑜分析，去年房企銷售額「千億軍團」家數增至41家，同時有166家房企躋身百億軍團、銷售額平均增速為14.4％

如要進一步跨入前三大、前十大的話，統計2020年的銷售門檻線各為7011億元（人民幣，下同）與2892億元，分別較上年提升749億元、467億元，這也是門檻金額成長最大的兩個區間。另外TOP30房企、TOP50房企、TOP100的房企銷售門檻金額，也分別來到1306億元、860億元、333億元，與上年相比都呈現增長。

另在城市表現上，據每日經濟新聞引述中指研究院數據，南京超越北京、上海，成為2020年新房銷售額最高的城市。而從城市分級來看，2020年百億級別代表企業的銷售額前20大城市中，二線城市占比近6成，一二線城市成交占比略有提升。

(旺報 )