大陸股市2021年首個交易日取得開門紅，上證指數是自2018年1月之後再次突破3,500點，軍工、農業、釀酒等板塊強勢上漲，保險、銀行、地產等板塊走勢疲弱。

大陸白酒龍頭貴州茅台公布去年經營狀況，預計2020年營收和利潤均較上年同期增長10％左右，雖成長較去年放緩，但整體表現優於市場預期，帶動相關類股走勢，滬深300指數上漲0.89％，站上3,500點，中證內地消費主題指數上漲2.49％，表現強勢。

兆豐國際中國內需A股基金經理黃家慶表示，大陸12月官方製造業PMI為51.9，略低於預期的52和11月的52.1，但連10月保持在擴張區間，從細項數據來看，生產、新訂單、新出口訂單、就業等4項較重要的子項數據雖較11月略微減弱，但仍保持在景氣榮枯線50以上，且落在2020年內高水位，反映製造業復甦態勢尚未出現明顯減弱跡象，整體製造業PMI仍表現不差。

在大陸政府保持寬鬆財政和貨幣政策環境下，加上農曆新年即將到來將加大內需，以及主要國家經濟逐漸回穩也有助出口持續回升，後續大陸製造業前景不看淡，預計至少在3月「兩會」召開前仍不會出現轉弱跡象。

黃家慶表示，大陸政府經濟發展工作重點仍圍繞於雙循環新格局，內需消費及消費升級相關則是資金關注焦點，建議持續將大陸內需基金納入資產配置。

(工商 )