台中51歲何姓台商罹患乾癬的28年，因病灶集中在頭皮和指甲等外顯處，因此常被客戶誤認是衛生習慣不良、感染癩痢頭，握手時，也常被誤認是灰指甲。經中山醫學大學附設醫院皮膚科評估採新生物製劑治療。結果，治療一個月後頭皮病灶完全消失，四個月後甚至連指甲病灶都大幅改善！

何姓患者起先尋求傳統療法，在口服和外用中藥一年之後，症狀不進反退，轉而尋求皮膚科醫師協助。經中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師洪琡茹評估後，由於他不定期往返兩岸，無法每週接受兩次以上紫外光照治療，又因肝功能異常而不適用免疫抑制劑，因此建議接受最新生物製劑治療，經四個月病灶完全消失，他也因此推薦有類似症狀的病友應及早接受正統治療，以免花了冤枉錢和時間。

洪琡茹指出，乾癬成因除了遺傳之外和後天環境的刺激也有相當大的關係，感染、創傷、藥物、酒精、壓力都可能誘發或惡化乾癬病灶，生活作息不良甚至情緒憂鬱也跟疾病嚴重程度息息相關。

全台灣罹患乾癬患者大約為20萬人，每年新增3000人，但其中僅有5萬名患者規律就醫。特別提醒乾癬患者，乾癬不只是皮膚上面的疾病，有30％的患者會合併關節腫脹和變形，罹患高血壓、糖尿病或心血管疾病的風險也會明顯升高。務必定期在皮膚科醫師門診追蹤，做良好的疾病控制，杜絕併發症。

洪琡茹強調，現代醫學不斷精進，日新月異，近期的生物製劑已經將治療目標訂在90％甚至100％，兼具低副作用，並且完全不影響肝腎功能，對乾癬患者是一大福音。至於不同生物使用頻率不同，兩週一次到三個月一次不等，可依需求諮詢醫師。研究顯示，發病兩年內使用生物製劑以及初次使用生物製劑的患者，治療至病灶完全消失後，甚至有8~10％的患者乾癬沒有再復發。這對於乾癬的病人來說，是一個非常重大的突破。

(中時 )