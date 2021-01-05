隨著農曆春節的腳步接近，糕餅業者無不卯足全力、爭相推出年節禮盒搶市！其中，甫拿下「台中十大伴手禮」首獎的法布甜，2021年開春，一口氣推出五款年節禮盒與四款聯名禮盒，價位從450元至1,380元不等，搶食年節送禮市場商機！

法布甜執行長張淑卿表示，春節禮盒以人氣商品如馬卡龍鳳梨酥、養生堅果塔、流心奶黃為主打，再根據企業主或是消費者的預算，組合不同的混搭禮盒。

其中，限量500份的新年禮籃，由造型可愛的福氣牛玩偶、紅包袋，搭配馬卡龍鳳梨酥，外觀相當討喜；只限實體門市販售的許願球，則附有健康、愛情和事業三種不同的籤詩，十分應景。

值得一提的是，法布甜的四大聯名款禮盒，合作對象也大有來頭，包括玩邑咖啡、史努比、臻品植萃和熊讚。

其中，臻品植萃也是台中十大伴手禮首獎的得主，今年合推聯名禮盒，是法布甜的牛軋糖和臻品植萃的養生花草茶，訂價600元有找。

張淑卿表示，1月15日前預購，享有買10送1促銷活動，單次消費金額滿3萬元，再加送價值近2,000元的義大利BUGATTI頂級保溫壺。

(工商 )