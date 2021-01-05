國際美元弱勢，外資擴大匯入，且台股攻克「萬五」，激勵新台幣獨強，壓力沈重下，央行只好棄守盤中防線，一舉衝破28元大關至27.973元，但尾盤進場調節後，幾乎收回全部升幅，終場收在28.402元、續創23年半新高，升值2.2分，總成交量26.26億美元、創9個半月單日最大量。

外匯交易員指出，美元雖續弱，但主要亞幣先盛後衰、由升轉貶，新台幣卻因外資大舉匯入，及台股開高震盪強攻站上15,000點大關的帶動，竟上演獨強收升，央行在龐大升值壓力下，放棄盤中28元的整數防線，至尾盤回神加大調節力道，將新台幣升幅壓低至0.08％。

外匯交易員認為，上午央行還是進場堅守28元防線，怎料到亞幣午後翻盤，但這似乎也間接證實央行將是緩步放手的既定方向，預料新台幣27元價位，應該會再測試一陣子，沒那麼容易就站穩，短線新台幣全看外資後續動向而定。

(工商 )