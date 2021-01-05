正修科大生活創意大樓教室已使用「具弱光模式之新型LED感應節能燈」。（林雅惠攝）

正修科大跨院系大團結！休運系老師李俊德、企管系老師朱奐玫、梁瑋傑與餐飲系老師李彥儀共同研發「具弱光模式之新型LED感應節能燈」，將原本感應燈「全暗模式」改為「弱光模式」，一舉在教育部大專校院推行節能減碳競賽「學校人員績效類」奪下第二名，並獲教育部潔能科技創意實作競賽銀牌、教育部U-start創新創業計畫獲補助50萬，更在國際發明展摘下5金2特別獎。

「具弱光模式之新型LED感應節能燈」獲波蘭國際發明展、台灣創新技術博覽會、克羅埃西亞國際發明展、高雄 KIDE 國際發明暨設計展、IIIC國際創新發明競賽5面金牌及克羅埃西亞國際發明展伊朗特別獎、高雄 KIDE 國際發明暨設計展青年特別獎。

在生活創意學院長許清雲、管理學院長蔣治平協調整合下，跨2院3系4老師，成功研發新技術「具弱光模式之新型LED感應節能燈」，解決一般大樓因安全、美觀因素，必須長期開啟走廊、樓梯間照明問題。

當有人靠近新型感應燈時，眼睛不會因一瞬間的光亮感到不舒適，走廊、樓梯間無人經過，感應燈則會呈現弱光狀態，夜歸人不用再面對漆黑的走廊，兼具安全、美觀與節能目的。

李俊德說，本次在大專校院推行節能減碳競賽「學校人員績效類」榮獲第二名，首應感謝學校的協助，讓團隊在生活創意大樓安裝這項新型感應燈進行測試，未來全校各大樓走廊、停車場、樓梯間3000盞照明燈若全面更新為新型感應節能燈，每年可省下大筆電費。

「具弱光模式之新型LED感應節能燈」作品在教育部U-start創新創業計畫幫忙下，目前已成功商品化，除正修外，已成功推展至義守大學、竹崎高中、嘉義家職、布袋國中、光榮國小等校，預計可推廣至全國各級學校、政府機關或民間大樓住宅，商機無限。

(中時 )