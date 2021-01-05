基金局表示，去年截至11月止，勞動基金累積收益率4.62%、累積收益數新台幣1983.5億元，由原本10月的負418.8億元，單月賺回約2400億元；目前預估去年全年累積收益將為正。

勞動部勞動基金運用局釋出勞動基金在去年截至11 月的累積收益概況，勞動基金累積收益率4.62%、累積收益數1983.5億元；若是截至10月底止，整體勞動基金評價後收益數為負418.8億元；相當於11月賺回2400多億元。

基金局副局長劉麗茹告訴中央社記者，去年截至11 月，若以單月的收益數觀察，11月的確是單月增幅相當高的一個月；雖然12月的資料尚未統計出來，但目前預估仍然會是正數，也就是去年整體勞動基金全年累積收益將為正，但細節仍待估算。

劉麗茹說，今年因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，金融市場多呈動盪，在去年11 月因為美國總統大選底定，加上病毒疫苗有開發出來的消息，國內外市場都呈現上漲情勢，金融市場在確定消息的情況下，預期就會往好的方向走。

根據資料，整體勞動基金截至去年11月底止規模為4兆5123億元，其中新制勞退基金規模為2兆6884.9億元，舊制勞退基金規模為8948億元。

(中央社)