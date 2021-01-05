燈光、煙火，音樂，點燈，全方位串聯與展演外，這次我們找來了臺灣的穿越機飛手夥伴，一起留下屬於臺灣的精彩時刻，集合眾人之力，集合國人之力，一起讓世界看見臺灣！ #分享給朋友，也分享給全世界，#讓世界看見臺灣的驕傲！ --- #台北 #跨年 #晚會 #煙火 #台北101 #Taiwan #Taipei #NYE #Taipei101 #Fireworks #TaiwanCanHelp #TaiwanIsHelping #HappyNewYear #穿越機 #空拍機 #drone -- 2020-21 LOVE@101 跨年煙火介紹 -- 2021年跨年煙火大秀以「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」為主題，整合燈光、音樂、煙火和點燈，全方位串聯與展演。燈光與煙火表現色系相互搭配，在台北101塔身與頂冠展演精彩的燈光特效； . 跨年煙火音樂呈現由國際級配樂大師「林強」所授權的經典名曲「向前走」，並請來「小男孩樂團」以華麗搖滾創作為基調重編重錄、重奏重唱，激勵民心，鼓舞社會，勇敢自信「向前走」； . 煙火則以360度全景視角整體規畫，並全新推出「360度立體特效輪狀煙火」，創造四面立體煙火噴射的震撼效果，增加煙火的變化性，打造一場精采綻放的跨年煙火大秀。 . 59樓&60樓的顯示屏也加入跨年整體活動中一同展現，於跨年前23:00-23:58，透過溫暖人心的文字帶著民眾一起回顧2020年，感謝防疫英雄守護台灣、表達Taiwan Can Help關懷人類、攜手前行的意象，以及2020年身在台灣的幸福與美好。 . 精彩的300秒跨年煙火大秀則搭配煙火各章節的主題，演繹精彩的動畫與文字訊息，動畫中可見許多跑者向前跑的畫面，其中包含穿著白袍，象徵防疫人員的跑者，在全球疫情嚴峻的時刻，帶領國人跨越重重障礙，大步向前；後續以各種膚色的跑者繞著地球跑，傳達我們對世界人類的關懷。最後則藉著小鎮漫遊、山海致敬、鐵馬樂活、乘夢逐光等幸福體驗，傳達在防疫得當的台灣可以過著幸福優雅的生活，展現台灣之美，感受幸福台灣；最後也透過跑者向前奔跑，期許大家用愛與希望迎向嶄新的2021年。 . 跨年後的00:05-00:08則祝福大家2021新年快樂，期許透過跨年煙火，展現「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」之意。 煙火團隊： Giant Show Co., Ltd. 鉅秀有限公司 59/60點燈影像團隊： 沃野影像 燈光團隊： UNOLAB 影像紀錄團隊： VACS 攝視度