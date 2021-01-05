2021台北101跨年煙火，北市府「台北最HIGH新年城」跨年晚會照常舉辦，而今年首度加入全球首創「360度輪狀煙火」，讓煙火立體視覺更吸睛。台北101官方Youtube頻道5日釋出一支「空拍機+穿越機」，長度4分21秒的影片合輯，讓大家感受前所未有的視覺震撼。
台北101官方指出，今年施放300秒全球首創的「360度立體特效輪狀煙火」，在 50樓及82樓等高樓架設煙火設施施放16組輪狀煙火，總計施放了16000發煙火點亮夜空，創造四面立體煙火噴射的震撼效果。
且與以往不同有4大亮點，包括以「愛」為主題，大樓從平安夜到跨年夜將呈現浪漫粉紅色、首度使用360度立體特效輪狀煙火，以及用雙色花束煙火畫出大面積的愛心弧線，除了向防疫人員致敬，也讓世界看見Taiwan Can Help。
台北101官方頻道「 TAIPEI 101 Official YouTube Channel」今天(5日)釋出一支整合燈光、音樂、煙火和點燈的空拍+地拍影片。據悉，此次由「VACS攝視度影像」與101合作，事前向民航局申請空域拍攝，由魯佳寶擔任總指揮，「Jasper星培」擔任影像總監，「懷爸瘋科技」提供技術設備支援，「龍翔法務工作室」」陳文榛、秦偉翔律師擔任法律顧問。
值得注意的是，空中拍攝團隊由柯竣元和陳坤暐及陳俊廷，使用空拍機大廠DJI Inspire 2、Mavic2 Pro空拍機拍攝，今年首度加入的穿越機視角，則由飛手蕭宇哲、康覺之、莊定一執行拍攝101俯衝穿越畫面，飛機上搭載SONY A7S3相機。孔祥儒擔任空拍觀察手，塔台協調員信天翁。
地面動態攝影團隊由齊培丞、王啟權、朱皓執行拍攝、葉羽軒、許家綸擔任攝影助理，後製影像剪輯團隊則由黃詠澤、黃正明聯手製作。
2020-21 台北101跨年煙火 | 穿越機+空拍機加強版
燈光、煙火，音樂，點燈，全方位串聯與展演外，這次我們找來了臺灣的穿越機飛手夥伴，一起留下屬於臺灣的精彩時刻，集合眾人之力，集合國人之力，一起讓世界看見臺灣！
#分享給朋友，也分享給全世界，#讓世界看見臺灣的驕傲！
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-- 2020-21 LOVE@101 跨年煙火介紹 --
2021年跨年煙火大秀以「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」為主題，整合燈光、音樂、煙火和點燈，全方位串聯與展演。燈光與煙火表現色系相互搭配，在台北101塔身與頂冠展演精彩的燈光特效；
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跨年煙火音樂呈現由國際級配樂大師「林強」所授權的經典名曲「向前走」，並請來「小男孩樂團」以華麗搖滾創作為基調重編重錄、重奏重唱，激勵民心，鼓舞社會，勇敢自信「向前走」；
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煙火則以360度全景視角整體規畫，並全新推出「360度立體特效輪狀煙火」，創造四面立體煙火噴射的震撼效果，增加煙火的變化性，打造一場精采綻放的跨年煙火大秀。
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59樓&60樓的顯示屏也加入跨年整體活動中一同展現，於跨年前23:00-23:58，透過溫暖人心的文字帶著民眾一起回顧2020年，感謝防疫英雄守護台灣、表達Taiwan Can Help關懷人類、攜手前行的意象，以及2020年身在台灣的幸福與美好。
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精彩的300秒跨年煙火大秀則搭配煙火各章節的主題，演繹精彩的動畫與文字訊息，動畫中可見許多跑者向前跑的畫面，其中包含穿著白袍，象徵防疫人員的跑者，在全球疫情嚴峻的時刻，帶領國人跨越重重障礙，大步向前；後續以各種膚色的跑者繞著地球跑，傳達我們對世界人類的關懷。最後則藉著小鎮漫遊、山海致敬、鐵馬樂活、乘夢逐光等幸福體驗，傳達在防疫得當的台灣可以過著幸福優雅的生活，展現台灣之美，感受幸福台灣；最後也透過跑者向前奔跑，期許大家用愛與希望迎向嶄新的2021年。
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跨年後的00:05-00:08則祝福大家2021新年快樂，期許透過跨年煙火，展現「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」之意。
煙火團隊： Giant Show Co., Ltd. 鉅秀有限公司
59/60點燈影像團隊： 沃野影像
燈光團隊： UNOLAB
影像紀錄團隊： VACS 攝視度由台北101 發佈於 2021年1月4日 星期一
(中時新聞網)
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