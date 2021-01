燈光、煙火,音樂,點燈,全方位串聯與展演外,這次我們找來了臺灣的穿越機飛手夥伴,一起留下屬於臺灣的精彩時刻,集合眾人之力,集合國人之力,一起讓世界看見臺灣! #分享給朋友,也分享給全世界,#讓世界看見臺灣的驕傲! --- #台北 #跨年 #晚會 #煙火 #台北101 #Taiwan #Taipei #NYE #Taipei101 #Fireworks #TaiwanCanHelp #TaiwanIsHelping #HappyNewYear #穿越機 #空拍機 #drone -- 2020-21 LOVE@101 跨年煙火介紹 -- 2021年跨年煙火大秀以「讓愛擁抱世界,讓希望點亮未來」為主題,整合燈光、音樂、煙火和點燈,全方位串聯與展演。燈光與煙火表現色系相互搭配,在台北101塔身與頂冠展演精彩的燈光特效; . 跨年煙火音樂呈現由國際級配樂大師「林強」所授權的經典名曲「向前走」,並請來「小男孩樂團」以華麗搖滾創作為基調重編重錄、重奏重唱,激勵民心,鼓舞社會,勇敢自信「向前走」; . 煙火則以360度全景視角整體規畫,並全新推出「360度立體特效輪狀煙火」,創造四面立體煙火噴射的震撼效果,增加煙火的變化性,打造一場精采綻放的跨年煙火大秀。 . 59樓&60樓的顯示屏也加入跨年整體活動中一同展現,於跨年前23:00-23:58,透過溫暖人心的文字帶著民眾一起回顧2020年,感謝防疫英雄守護台灣、表達Taiwan Can Help關懷人類、攜手前行的意象,以及2020年身在台灣的幸福與美好。 . 精彩的300秒跨年煙火大秀則搭配煙火各章節的主題,演繹精彩的動畫與文字訊息,動畫中可見許多跑者向前跑的畫面,其中包含穿著白袍,象徵防疫人員的跑者,在全球疫情嚴峻的時刻,帶領國人跨越重重障礙,大步向前;後續以各種膚色的跑者繞著地球跑,傳達我們對世界人類的關懷。最後則藉著小鎮漫遊、山海致敬、鐵馬樂活、乘夢逐光等幸福體驗,傳達在防疫得當的台灣可以過著幸福優雅的生活,展現台灣之美,感受幸福台灣;最後也透過跑者向前奔跑,期許大家用愛與希望迎向嶄新的2021年。 . 跨年後的00:05-00:08則祝福大家2021新年快樂,期許透過跨年煙火,展現「讓愛擁抱世界,讓希望點亮未來」之意。 煙火團隊: Giant Show Co., Ltd. 鉅秀有限公司 59/60點燈影像團隊: 沃野影像 燈光團隊: UNOLAB 影像紀錄團隊: VACS 攝視度