基隆通勤族多數以機車作為短程代步工具，從郊區前往市區轉乘大眾運輸，也被北市交通局點名為轉乘運輸量最高城市，但基隆市政府在轉乘優惠上沒有太多規畫，議員張秉鈞盼市府為通勤族著想，研擬相關優惠方案，或是與雙北結合，創立「北北基交通聯網」。

台北市交通局指出，基隆轉乘運輸是全台最高。但基隆對於運輸轉乘方面並沒有研擬相關計畫，基隆市政府交通處長李綱指出，目前僅配合中央連續假日推出的轉乘優惠補貼，沒有其他優惠方針，因基隆財力不足，相關預算僅是雙北的十分之一，要維持大眾運輸正常運作已經相當吃力，目前不會研擬相關額外補助。

市議員張秉鈞表示，基隆是全台通勤、通學人口比例最高的城市，每天通勤人口將近10萬人次，有許多通勤族，包含上班族和學生，都曾向他反應，從基隆搭乘大眾運輸到台北，再轉捷運至工作地，1天來回得花上數百多元交通費，若能與雙北1280定期票方案結合，成立「北北基交通聯網」，一個月能省下近一半的通勤費。

張秉鈞進一步指出，未來捷運進入，會有1.5萬人口進出基隆，若能將轉乘運輸做好，不僅能提升外縣市遊客進入基隆的意願、促進觀光旅遊，也能提升民眾搭乘意願，他指出，若市府能與中央、交通部一同討論，爭取到補助，讓大眾運輸更加普及化，定能對3縣市帶來龐大效益。

(中時 )