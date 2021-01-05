農曆春節即將到來，但近來疫情卻再度升溫，民眾多半傾向在家團圓圍爐，而非上餐廳用餐，也意外受惠年菜業者。推出素食年菜的業者張寶仁就說，年菜訂單確實較往年同期增加2成左右，未來有望提升。香格里拉台南遠東飯店公關經理卜怡筠則稱，飯店年菜組合銷量佳，預估將比去年提高2成左右。

新冠肺炎疫情再度升溫，近來民眾又紛紛佩戴口罩、減少外出群聚。然而，農曆過年將於2月中到來，有業者表示，今年的「年菜訂購」大戰已提前開打，且足足較往年提前近1個月，約12月中旬即開始開放訂單；再加上不少連鎖超商、超市，也陸續推出冷凍年菜組合，傳統業者無不研發新產品，同時祭出優惠，加入戰局。

卜怡筠說，香格里拉台南遠東飯店今年就特別由馬來西亞籍主廚開發「正宗肉骨茶」，可作為年菜、也可當伴手禮，提供因疫情滯台的華僑懷念家鄉味，也讓台灣民眾多了不一樣的選擇。而張寶仁則是首度以目前正夯的「植物肉」料理，製成類似「北平烤鴨」，瞄準吃葷、健身族，搶攻年菜市場大餅。

此外，卜怡筠與張寶仁都觀察，目前年菜皆以客製化、精緻化為主，不再走傳統桌菜方式，料理份數以小家庭的4至6人為主，甚至可以將業者推出的年菜組合，自行自由搭配，成功吸引不少小家庭購買，成為銷量大宗。

至於連鎖超市、超商紛紛搶攻年菜大餅，傳統業者是否受衝擊？張寶仁坦言，事實上衝擊不大，以南部人而言，仍然較不喜歡「冷凍」年菜，且傾向在家團圓圍爐，因此連鎖超市、超商跨足推出年菜，仍以北部市場為主，南部受影響不大。

(中時 )