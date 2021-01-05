在低利環境加持下，美國房市持續復甦，2020年10月case-shiller20大城市房價指數月增率由9月的1.28％升至1.33％，年增率由6.6％升到7.9％。

此外，受惠遠距辦公趨勢帶動郊區房屋需求大增，美國房市至今維持穩健表現，美國房價指數年增率已連續4個月走高，2020年11月成屋中間價年增率達14.6％，預期美國2020年11月case-shiller20大城市房價上行趨勢不變。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，整體而言，在美國聯準會（Fed）持續QE與低利率環境下，總體經濟將持續復甦，再加上疫苗未來幾季內將普及，REITs基本面可望在2021上半年觸底，下半年恢復增長動能。

李文孝表示，預期未來疫苗普及後，疫情將受到控制，商業活動也將恢復，預估REITs上半年基本面即可落底回升，今年預估獲利持續上修至成長5％（不含旅館），目前折價10％，評價相對其他產業便宜，待市況好轉，美國REITs補漲力道將很強勁。

此外，同時看好成長型及價值型REITs後市表現，成長型產業如電商帶動下的工業物流中心與科技大幅應用的數據中心，營運展望持續樂觀；價值型產業如住宅、零售、商辦等，經過谷底的整併與資產調整，各領域的龍頭公司將浴火重生。

(工商 )