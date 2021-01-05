投信法人表示，2021年第三季全球商品貿易指數將超過疫情前水準，在經濟成長、原物料價格上漲的情況下，新興市場國家的信用體質可望逐漸改善，同時，新興市場企業財務在疫情復甦後表現穩健，新興企業債可說是後疫情時代受惠相對大的標的。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，以違約率分析，新興企業高收益債2020年違約率預估不到3％，明顯低於歐洲及美國企業高收益債，在券種的選擇上，建議以符合ESG資格的新興企業債優先布局，可以提升資產防禦能力。

尹晟龢指出，近年聯合國推動的責任投資（PRI），鼓勵投資機構納入ESG元素，以提高投資收益、增加風險控管能力，目前簽署的機構法人，全球已經超過3,000家，全球聚焦ESG的資產規模統計至2018年，已經超過30兆美元。

另外，根據晨星在「全球可持續資金流向報告」中表示，即使在2020年第一季股債遭到市場拋售時，全球對ESG的需求保持強勁，全球永續基金仍呈現456億美元的凈流入，目前全球發行的債券型ESG主題基金，仍以成熟國家為主，新興市場ESG債券基金未來仍有很大的成長空間。

(工商 )