針對立委高嘉瑜的金管會監理獨厚富邦金的「獨厚說」，銀行局局長莊琇媛5日親上例行記者會提出三大澄清：一、北富銀與南山人壽系統轉換問題有程度不同，北富銀事前、事中、事後都符合法規只是不完善；二、北富銀受影響範圍、時間短，二周後已無客訴；三、金融業數位轉型勢在必行，金管會鼓勵核心系統更新 ，不會零容忍，會給予容錯空間。

立委高嘉瑜日前在財委會質疑金管會「護航」富邦金遭金管會主委黃天牧嚴厲駁斥，5日又再度在臉書上開砲，提出「獨厚說」，質疑金管會獨厚富邦金控，旗下銀行系統當機只有處以「糾正」是為了「金金併」不敢罰富邦。

莊琇媛表示，國銀系統老舊，為因應數位轉換升級，各銀行做核心系統的更新金管會都會鼓勵，如此才可提升效率與滿足客戶需求。金管會對於核心系統轉換不是「零容忍」，而是會給予犯錯空間，但還是要求要完善過程，要做到「事前、事中、事後」管控。銀行公會也已針對核心系統轉換的事前準備、事中檢測、事後檢討制定標準作業規範。

莊琇媛指出，北富銀這次核心系統轉換在「事前、事中、事後」管控都有做到，只是不夠完善，事前規劃評估測試檢核上有些缺失，主要是「核心系統轉換沒考慮到週邊系統介接」，所以發生帳務處理、系統運轉過慢，都是介接問題，金管會在整體考量下認為這部份是「未完善規劃管理」，所以處以「糾正」。

莊琇媛表示，北富銀系統之亂主要是「核心與周邊系統」介接問題，影響客戶數2-3千戶、發生問題的時間是二周，二周後就已沒有客戶反應、陳情，且有提改善措施、強化銀行行員教育訓練，且以保障客戶權益為優先。

(工商 )