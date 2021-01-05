朱俐靜暌違6年發片，今（5日）舉辦《來日方長》發片記者會。她去年初因體力變差、身體會痛，就醫檢查後發現罹患乳癌，一直在接受標靶藥物治療中，目前與癌症和平共存。她在記者會上分享心情也當場涙崩，讓主持人陶晶瑩和製作人黃韻玲相當不捨，送上擁抱安慰她。

39歲的朱俐靜一直自認身體滿健康的，得知罹癌當下「滿驚訝！腦袋快速閃過許多人生重要的畫面，家人、朋友好像有跑馬燈在腦海裡繞著，但查出來也沒有辦法，只好接受它」。是否為初期？「有點害羞欸，幾期就不講了」，表示不想講細節怕家人擔心。

她在藥物治療適應初期，「睡不好、過敏，會擔心自己會不會長得不太一樣？聲音不太一樣？」甚至痛到爬不起來，每天都很崩潰。有沒有掉頭髮？「多少都會影響，沒有很嚴重」。她覺得很難啟齒，只先告訴兄弟姊妹，等到治療後看起來狀態不錯才告訴爸爸。

她家族長輩沒有相同病史，不解罹癌原因，「女生乳癌得到的年齡越來越輕，有很多環境、壓力造成。」而她在不知道未來會如何的狀況下，選擇如期完成新專輯，把所有心情都放在專輯裡面，她說：「我在自己身上和內在發現以前不知道的自己和這個世界，透過音樂的方式，還是想要留一點什麼給這個世界。」

她樂觀表示：「我覺得運氣滿好的，去年遇到疫情步調比較慢，可以慢慢調整自己」。」也都有遵照醫生指示治療，身體恢復得不錯，平日接觸瑜伽運動與冥想練習，接下來也會努力宣傳新專輯，「希望可以完成有安排，且走且看，懷抱希望」。

朱俐靜今舉辦《來日方長》發片記者會。（福韻工作室提供）

朱俐靜今發片，主持人陶晶瑩和製作人黃韻玲為她加油打氣。（福韻工作室提供）

(中時 )