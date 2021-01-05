公館鄉農會推廣在地農特產與文化故事，規畫農業跨年嘉年華，打造豐富多元農遊體驗。（公館鄉農會提供／何冠嫻苗栗傳真）

公館鄉農會打造不一樣的過節體驗，舉辦農業跨年嘉年華，並以象徵日本祈福精神「注連繩」稻草編織藝術，在苗栗特色館營造日本祭典氛圍，結合在地傳統產業，展現「傳承、創新」精神，更將打造「花田一路」美景，規畫農田、農產品加工體驗活動，讓民眾體驗拔蘿蔔、醃蘿蔔、醃酸菜的農事樂趣，即日起開放報名。

全台唯一的注連繩工廠「喜妹娜哇稻草藝品館」座落在苗栗縣公館鄉，專門製作日本祭典和廟宇上會看到的稻草繩結「注連繩」，近年致力發揚稻草編織傳統產業，更培育手藝人才、發展觀光體驗。

今年公館鄉農會總幹事古雪雲並與「喜妹娜哇」合作，秉持「傳承、創新」的核心理念，利用竹編與稻草編織注連繩結合搭建創意聖誕樹等藝術品，在苗栗特色館營造出充滿日本祭典的過節祈福氛圍。

古雪雲表示，農業跨年嘉年華的「花田一路」壯麗花海，在新東大橋與客屬大橋間的15公頃花田，1月底陸續綻放，1月30日於特色館辦理拔蘿蔔、鹵鹹菜體驗，結合農夫市集、年貨大街及傳統美食品嘗，打造豐富多元的農村嘉年華。

(中時 )