北市民眾只要搭乘公車、捷運或騎乘YouBike，皆可享有大眾運輸工具的轉乘優惠，對此，議員林亮君怒批，現行轉乘優惠不公平，民眾騎機車轉乘大眾運輸毫無優惠，還會被二度收費，她強調，機車族為轉乘優惠的重要客群，民眾習慣騎車到捷運站，轉搭大眾運輸上班，希望研擬機車轉乘大眾運輸的相關優惠，北市停管處承諾下個會期提出明確實施辦法。

議員李明賢指出，民眾通常會希望回家的最後一哩路，可以既省錢又方便，建議交通局調整停車收費制度，增加轉乘優惠、提高機車族選擇大眾運輸的誘因，

他認為，可以開放捷運站周邊200公尺內的停車格，讓通勤族免費停車，並明定市區、郊區的收費準則，建議市區地段可以嚴格收費、郊區則開放免費停車。

停管處長李昆振回應，目前機車路邊停車繳費以人工開為主，若要執行轉乘優惠，市府預計結合「悠遊付」系統，讓民眾在繳停車費及搭乘捷運時，都能有明確紀錄及對照的優惠方案，此外，若會出現2人共用一張悠遊卡優惠的情形，他指出，停管處仍需與悠遊卡公司商討對策，以自主開單功能來防範。

議員苗博雅指出，市府不應將極少數人的違規行為放大影響政策走向，應研討優惠措施，鼓勵轉乘大眾運輸，若交通局已有既定的方向，就應該優先研議，在技術上應盡力克服困難，該做的就必須做。

交通局強調，北市9.1％民眾會騎機車轉乘大眾運輸、機車轉乘捷運有3.97％，若推動機車轉乘優惠，就不會限定捷運站周邊200公尺車位，而是以民眾有停車，就能享受優惠，目前要先將機車轉乘的技術面釐清，再到府級會議討論，並在下個會期提出實施辦法。

(中時 )