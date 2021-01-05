號稱打破已宣判大陸官員貪汙記錄的前中國華融資產管理公司董事長賴小民，今天在天津第二中級人民法院宣判死刑。賴小民被稱為大陸金融腐敗案第一名，除收賄17.88億人民幣之外，還擁有「3個100」：100名情婦、100套房、100名關係人，家中藏有2億多人民幣，他被捕後坦承：「不敢花」。

據《人民日報》報導，2021年1月5日，天津市第二中級人民法院公開宣判由天津市人民檢察院第二分院提起公訴的中國華融資產管理股份有限公司原黨委書記、董事長賴小民受賄、貪污、重婚一案，對被告人賴小民以受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

賴小民藏匿現金的櫃子，被搜查到共有現金總值2億多人民幣，他在被捕後表示藏錢是因為「不敢花」。（圖／長安街知事）

賴小民號稱是中國大陸第一大金融腐敗案，號稱坐擁「100個情婦、100套房、100名關係人」。據天津法院公告稱，2008年至2018年間，小民利用擔任中國銀行業監督管理委員會辦公廳主任，中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁，中國華融黨委書記、董事長，華融湘江銀行黨委書記等職務上的便利，為有關單位和個人謀取利益，直接或間接收受財物共計折合17.88億元人民幣（約合新台幣77億元），其中1.04億餘元尚未完成收受。另外還夥同他人非法佔有公共資金人民幣2513萬餘元(合台幣1.08億元)。

大陸紀監委的影片中展示了賴小民收受的豪華汽車，指他的地下車庫內整排都是百萬級豪車。（圖／長安街知事）

《北京日報》指出，中共紀監委的賴小民專案組曾在北京某社區發現了他藏匿贓款的房屋，裡面有多個保險櫃，存放的現金達2億多人民幣，但他落馬後坦言：「不敢花」。紀監委官員表示，賴小民物質佔有欲非常強，他手錶幾十個，根本用不了；名車也一樣，賓利、賓士、阿爾法，地下室車庫整排的百萬豪車都是他的。外界傳他有100多個情婦，其中幾十名來自華融公司內部，此外也不乏家喻戶曉的女明星。在華融旗下各子公司裡，情婦們成為高管、董事長、總經理的例子比比皆是。

(中時新聞網)