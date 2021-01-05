藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐，從美國返台後轉戰當YouTuber，成為網路紅人，但頻道和IG上次更新已在去年12月中，日前元旦迎來21歲的他，近日終於PO文，曬岀女友阿乃（現改名為：恩維）幫他慶生的合照，閃度破表。

孫安佐1月1日度過21歲生日，昨（4日）曬岀和女友合照，只見孫安佐戴著眼鏡掌鏡自拍，一旁的阿乃則穿著黑色低胸洋裝，北半球呼之欲出，深邃事業線一覽無遺，十分性感。

女友阿乃陪他慶生，孫安佐甜蜜告白：有人陪真欣慰。（圖／翻攝自IG）

對於2020年發生的一切，孫安佐也感性發文：「雖然有點晚了，但是還是慶祝一下自己21歲了，雖然去年鳥事滿多的，但至少還有人願意陪在我旁邊，真的是一大欣慰」，文末也Tag了阿乃，小倆口感情甜蜜蜜。

孫安佐去年12月和父母岀席公益活動，孫鵬曾感嘆：「目前工作不是第一要務，全心全意重建家庭，必須面對還沒結束的東西，每天都要倒掉一些壓力，因為不知道明天會有什麼新的壓力，最辛苦的就是『未知數』」。而飽受酸民攻擊的孫安佐，對於網上酸言，則坦率回應：「我幹嘛要在意他們，那些人就是吃飽太閒。」

(中時新聞網)