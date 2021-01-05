到底愛要做多久才正常？這是許多人在床上「時間管理」的疑惑。中時新聞網《健康療天室》請來號稱看過「幾萬支雞雞」的泌尿科陳偉傑及羅詩修兩位醫師，分別就早洩、遲射、與性愛的諸多都市傳說，與主持人Ruby老師，進行一對一溝通。

《健康療天室》第1集：矛盾2選1！一次大戰三小時 vs 一分鐘戰三回合 萬根GG快慢秘辛曝光。

●多快是早洩？ 伴侶感覺很重要

陳偉傑醫師表示，快槍俠就怕被人說「太快」，雖然一般來說，一分鐘之內就射精了會算是早洩，但其實快不快要看伴侶的感覺而定。他說自己一度也有心因性早洩的問題，現在透過治療，已經逐漸改善。

●3小時不射叫勇猛？醫師：你這是有病

除了早射，延遲性射精往往也是性生活失調的主因。羅詩修醫師指出，如果30分鐘之後還無法射精，可以算是遲射。不過羅醫師也強調，就如同早洩與否要看伴侶的感覺，遲射也是一樣，如果伴侶感覺愉快，也不是大問題。但如果超過30分鐘，又讓另一半困擾或受傷，就要考慮治療遲射的問題。

羅醫師提到，有個朋友曾說，「我沒有吃藥唷，一次做了3小時還不射，是不是可以算很持久？」羅醫師搖頭直言，這不是持久，「你這是有病。」

另外像是「早洩是因為太愛DIY？」、「割包皮後就不會早洩？」、「看鼻子跟手指可以知道雞雞長度？」等等眾說紛紜的都市傳說，Ruby老師通通代為發問，由兩位醫師一一解答。

《健康療天室》每週一、週二晚上8點在中時新聞網Youtube頻道播出，日常還能隨點隨看，跟著Ruby老師，輕鬆掌握健康新知。

(中時新聞網)