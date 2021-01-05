中央防疫政策升級，加上接近農曆春節期間，北市防疫旅館1月份的住房率爆滿，對此，北市觀傳局5日指出，北市所有防疫旅館還剩餘的房間，以及未來可能新開設的防疫旅館，從11日至28日之間，將全數留給北市民使用，先前已預訂的民眾將不受此限制，預定需提供身分證明文件及照片，供旅館核定身分。

觀傳局指出，北市目前已開設95家防疫旅館，可提供6475間檢疫房間，數量為全國最多，但近日旅外國人返台數大增，在地防疫旅館的量能明顯吃緊，據統計資料顯示，北市防疫旅館在4日時，住房率僅有37％，尚可入住的房間為2400間，隨著年關將近，防疫旅館住房率逐步攀升，未來2周就已經有4000人預定入住，住房率達60％。

觀傳局表示，北市約有10家旅館提供「早回專案」，凡於1月10日前提早入住，都疼享有每日每房200元至300元的折扣，且入住15天共可省下3000元至4500元，更有旅館集團貼心提供旅客機票改票費用，以求吸引民眾提早返國，減低尖峰時段住房壓力。

觀傳局呼籲，若有訂不到防疫旅館的情形，可讓親友轉住一般旅館，把家中留給需要隔離的人居住，針對親友入住合法旅宿，也有提供相關補助，金額最高為新台幣7000元，若有意申請，可洽觀傳局詢問。

觀傳局提醒民眾，不得選擇日租套房作為隔離場所，春節年前將增派人手嚴格查緝，若查獲將針對業者開罰10萬元至50萬元罰鍰，居家檢疫者若不慎入住日租套房，除了安排轉移，民眾若能提供訂單、屋內照片等作為檢舉憑證，最高可獲檢舉獎金1.5萬元，提醒返國民眾切勿心存僥倖。

(中時 )