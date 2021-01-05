外送平台商機崛起，不少人為求方便皆透過外送來訂購美食。日前有網友發文表示，他經過一家餐廳，恰巧聽見一名外送員不悅地在電話裡頭抱怨，「又是千元單，我已經接到第2次了」。讓原PO不解，接到金額大的訂單不是該開心嗎？對此，就有人說出內幕，「不會比較多錢，是看距離收費，東西多又麻煩」。

原PO昨(4日)在PTT上發文表示，日前經過一家餐廳，看見門口站了一名外送員，看起來超級不爽地講著電話抱怨，「又是千元單，我已經接到第2次了欸！」口氣聽起來相當不悅，這讓原PO相當好奇，「接到千元單都會這麼不爽嗎？若接了發現是大單可以退掉嗎？」

此外，還有網友好奇發問，「單比較高價的話，拿到的外送費不會比較多嗎？」就有知情人士解答，「不會，是看距離收費」、「箱子就這麼大，載一堆食物跟一瓶飲料拿到的錢又一樣，正常人都不會想接大單，灑出來又會被客訴」。讓網友看完秒懂，「原來不會拿到比較多哦？那會不爽就可以理解了」。

此外，有網友指出，外送員可以選擇不接單，「據說有不接單的額度，但很少，若一直不接，平台就會開始扣東扣西，所以不是說能不接單就不接」。還有網友分享，自己某次訂了大筆訂單，「很多大單的態度很差，上次還有外送員勸我最好分開下單，我超傻眼」。

(中時新聞網)