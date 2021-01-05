2021台南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽5日順利閉幕，賽事最終由台中市中山國中以1比0成績，力克桃園市新明國中，奪下冠軍寶座。

2021巨人盃青少棒錦標賽為台灣每年首場全國性青少棒賽事，今年雖因爲疫情影響，取消邀請日韓球隊，但仍依循傳統，於元旦開賽並由台南市長黃偉哲親自開球，全台總計17縣市、共40支隊伍參賽。經過5日激戰，最終由桃園市新明國中、台中市中山國中、嘉義縣民和國中及桃園市龜山國中4隊挺進四強準決賽。

體育處表示，準決賽於5日上午，分別於文中47棒球場及南英棒球場分頭舉行，由台中市中山國中及桃園市新明國中挺進決賽。由於2隊都是傳統棒球強隊，也是台灣各大青少棒賽事常勝軍，因此賽事非常激烈，兩隊比分一度膠著。

第6局下半時，因新明國中守備失誤，中山國中把握機會，短打推進接連安打拿下珍貴一分，最後由台中市中山國中以1比0成績，險勝桃園市新明國中，奪得2021台南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽團體獎項總冠軍，季軍為桃園市龜山國中，而殿軍則是由首次以黑馬之姿打進巨人盃準決賽的嘉義縣民和國中奪得。

個人獎項部分，最佳教練獎為台中市中山國中藍文權教練，打擊獎則分別由桃園市龜山國中蔡承恩、桃園市新明國中張趙紘、台中市中山國中陳昱勛依序奪下前3名，最佳投手獎則由台中市中山國中全科諺拿下，而大會MVP、全壘打獎則分別由台中市中山國中柯浩鈞、台中市中山國中劉軒誌取得，中山國中堪稱本屆賽事個人獎項最大贏家。另外，美技獎則由嘉義縣民和國中李安家帶走。

體育處進一步表示，巨人盃臉書粉絲專頁，將持續提供賽事成績及影像等紀錄，歡迎各界朋友可隨時上「2021年台南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽」臉書粉絲專頁回顧過往精彩賽事。

(中時 )