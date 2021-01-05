外拍前幾週，長輩們接受「美姿美儀」特訓，瞭解服裝如何穿搭、拍照姿勢怎麼擺才好看。（家寶基金會提供）

攝影班是德水園美學特色課程，也是院生們的多元化陶冶活動之一。（家寶基金會提供）

這群可愛的同學們，也不忘「社區服務」的初衷呢。（家寶基金會提供）

長輩們彷彿穿越時空，重回那個有溫度、有歡笑的美好過去後，也體認到「現在的我也很美好」！（家寶基金會提供）

誰說人老了就只能凋零？即使皺紋多了，頭髮少了，背脊駝了，銀髮族照樣可以很潮！為了幫助長輩們感受「老就是美」的自信，克服對老化的恐懼，家寶基金會特地選在濃濃懷舊風的清水眷村文化園區，舉辦了「一日網美網帥：時光交疊出專屬記憶」外拍活動，邀請家寶失智社區據點「樂智學堂」的長輩們當外拍模特兒；並結合德水園身心障礙教養院「攝影班」學員當攝影師，一起體驗「原來網美網帥是這麼來的」！

外拍前幾週，長輩們接受「美姿美儀」特訓，瞭解服裝如何穿搭、拍照姿勢怎麼擺才好看……。基於「懷舊復古時尚」的風格設定，我們請長輩找出自己年輕時的得意戰袍，帶來課堂進行搭配；至於說舊衣服「穿不下了」、「早就丟了啦」的長輩也沒關係，都說「老就是美」了，我們就請他們在心裡複刻黃金歲月的浪漫寫意，用日常服裝也能閃亮入鏡！

有了模特兒，自然少不了攝影師，我們邀請德水園攝影班十多位身心障礙學員，一同參與這場別開生面的外拍活動。攝影班是德水園美學特色課程，也是院生們的多元化陶冶活動之一。近年來院生們更響應園方「I Can Help!」的號召，突破障礙走入人群，以社區服務回饋長年支持德水園的社會各界。

外拍當天，在好天氣與網美打卡熱點的氣氛下，雀躍著一展身手的攝影班同學和精心梳妝的長輩們，很快就打破初見面的生疏。各自分組帶開後，除了此起彼落的快門聲和盡情展現自我的身影外，更讓人難忘的是，這群平常在德水園內常被教保員要求「慢慢走」的同學們，一手拿著相機，另一手牽著長輩，反過來叮嚀長輩們要「慢慢走」！看來這群可愛的同學們，也不忘「社區服務」的初衷呢！

90分鐘的外拍活動過得很快，雙方在回程的路上都意猶未盡，細細咀嚼活動時的新鮮感。長輩們彷彿穿越時空，重回那個有溫度、有歡笑的美好過去後，也體認到「現在的我也很美好」！而攝影班同學們以相機打破陌生感，和長輩互動、寒喧的過程中不但找到了自信，也藉由這場社區服務感受到「施比受更有福」的快樂！

(中時 )