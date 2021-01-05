房地產代銷產業龍頭海悅國際（2348）5日公告2020年12月合併營收，單月為5.36億元，年增率59.28％，創單月歷史新高；累計全年合併營收達36.64億元，改寫歷史新高紀錄，續攀高峰，年增率119.21％。

海悅國際深耕全台不動產代銷市場，與政府打炒房，不打房的穩健房市政策方向一致，往「低基期」區域布局，跟隨「產業發展」移動，並強化與建商的合作關係，多元運用「大數據」，2019年跨足中南部房市，2020年挹注新的營收成長動能，受惠規模經濟效益，推升12月合併營收站上5億元大關。

上月營收大幅成長，主要動能來自於，台北《達麗陽明大苑》、《元利台大公館》、《川騰仰士林》；新北《合環Land Mark》、《宏普中央公園》、《新潤莫內花園》與《新潤心城》；桃園《竹城A7甲子園》、《麗晶花園廣場》、《麗寶豐洲》與《昭揚天匯》；新竹《竹科匯》；台中《皇普莊園》；台南《聯上康橋》與《達麗國家強棒》以及高雄《和陸寓邸》、《美術白天鵝》、《隆大愛上城》等多個包銷建案持續銷售挹注所致。

海悅國際表示，2020房市以自住、首購、首換為主要消費族群，海悅穩健內斂的經營策略，與政府房市政策同軌，憑藉大數據與新媒體行銷，2020全年合併營收36.64億元續攀峰，年增率119.21％。

海悅國際表示，另外也受惠精準行銷帶動平均銷售率成長，履行合約成本有效管控，廣告策略效益顯現，以致營業費用控制得宜，毛利率成長可期，可望推升全年獲利向上趨勢。

(工商 )