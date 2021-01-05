財政部高雄國稅局表示，小規模營利事業負責人承租房屋作為營業使用，給付租金時未依規定扣取稅款及申報扣繳憑單，將遭國稅局補稅並裁罰。

依所得稅法第89條規定，承租房屋的營利事業負責人即為扣繳義務人，於每月給付租金時應按規定扣繳率扣取稅款，必須依所得稅法第92條規定，在次月10日前向國庫繳清，並於每年1月底前將前一年度扣繳稅款開具扣繳憑單彙報國稅局查核，但如果每次應扣繳稅額不超過2千元可免扣繳，以租金而言，每月租金未超過2萬元免扣繳。

高雄曾有小規模營利事業負責人A向房東承租一棟三樓透天房屋，雙方約定按月給付租金4.5萬元，其中第一、二樓作為營業使用，第三樓為一般住家。

依實際使用情形核算，A營業用月租金為3萬元，依各類所得扣繳率標準，應按給付額扣取10％稅款、即為3千元，因已達應扣繳稅額標準，負責人應依規定將每月扣取稅款繳納國庫，並於次年1月底前向國稅局申報扣繳憑單。

然而，A負責人未依規定辦理申報扣繳，最後國稅局要求A補繳稅款與罰鍰。

(工商 )