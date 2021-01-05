在宅經濟帶動之下，GIS-KY業成（6456）12月出貨攀高，5日公告12月合併營收約154.31億元，年增53.26％、月增35.56％，寫下近兩年來高點。累計第四季合併營收達378.64億元，季增15.95％。

鴻海集團5日股價走勢強勁，業成尾盤拉高，終場上漲3.4％作收，收盤價121.5元。

凱美12月營收創歷史次高
聚碩2020年營收135億元 歷史新高

(工商 )

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