呂方與A-Lin推出新歌〈最後的祝福〉，期盼每個人每一天都能平安喜樂。呂方說，因為聽到電影主題歌〈比悲傷還悲傷〉，非常喜歡這位女聲，後來才知道是A-Lin，因而力邀A-Lin合唱。初次見面時呂方見到A-Lin第一句說是:「沒想到原來妳這麼高啊？」而A-Lin則說，從小就聽呂方唱的〈老情歌〉，覺得非常榮幸可以跟偶像合唱，雖然在拍MV時才第一次見面，但呂方總會提醒工作人員幫忙注意女明星頭髮亂裙子飛…等，貼心暖男舉動讓A-Lin印象深刻。

呂方雖然許久未發片，但都一直關注國語樂壇，這次為求有好作品，親自飛到台灣邀請黃韻玲為他的單曲擔任製作人。〈最後的祝福〉由黃韻玲操刀，從譜曲、製作、編曲、到歌曲裡的鋼琴都是她親自彈奏。與黃韻玲溝通希望製作方向時，呂方說他已經不是年輕小夥子，會碰到中年男子的感情問題，因此用了鋼琴來細說中年男人有細膩也有澎湃情感，也以滿滿的弦樂來替代男人心裡面的那份激動。

呂方因疫情取消2020年預定的兩場香港紅館演唱會，呂方雖然覺得可惜，但顧及歌迷健康安全更為重要，而現在為人夫為人父，尤其能將心比心，認為家人健康平安最無價，至於演唱會會盡快跟團隊討論會盡快重新啟動計畫。問到1/19即將到來的生日會怎麼過？他說:「當然是要陪伴女兒囉。」

呂方和A-Lin合唱新歌〈最後的祝福〉。（阿爾發音樂提供）

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(中時 )