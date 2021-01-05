2021年1月5日上午11點23分，節氣來到「小寒」，是24節氣中倒數第二個，很快就要迎接農曆年。運勢命理專家邱彥龍老師分享，節氣是地球轉換的重大環節，在未來的一個月內，新冠肺炎全球傳染力會更強，防疫不到位的國家將導致更嚴重災情，死亡會擴大，希望在疫情面前，民眾可以保持「台灣之光」。

從天象來看，小寒期間(1月5日～1月20日)各國國家元首、地區領袖、閣揆、商界重要人物跟知民人士會壓力倍增，經濟與貨幣遭受到考驗，災難、疾病、毒物、惡勢力或黑暗勢力入侵，以上這些人士染上新冠肺炎的機會大增，因為水星合冥王星，新冠病毒會再次變異，傳染性更快，且因用藥過度，多種病毒也會變異，躲藏於黏液、飛沫之中，導致國際藥物短缺，也要慎防性病的傳染。

尤其1月8日～12日，國際染疫死亡人數將會暴增，但若能盡早嚴密管控與防護，即可度過；只是人民情緒將極度不穩定，歐洲國家恐有暴動事件發生。加上木星將意外放大，傷害性的突發性事件層出不窮，各國國家議會將有很大的衝突，主要與民意、選舉、人民生活的食安、財富有關。工廠、商家、住家，須慎防火災，還有交通與水的意外，尤其是上下班、朋友聚會時間，切勿急躁、搶快。

小寒這段期間性產業會快速擴張、詐騙集團猖狂，從事毒品販售等邪惡勢力容易浮上檯面被抓，也要小心歹徒光天化日之下綁架擄人勒索，或者出現打著宗教之名的惡事發生。另外，很多人可能有幻想、做夢、虛幻等精神上的疾病或託夢的現象，這段期間也容易出現憂鬱症、失智等情況，要特別注意家中長輩健康。

邱彥龍老師叮嚀，天象雖如此，但無需過度緊張，保持正能量，做好防護工作，保護自己亦保護身旁所愛的人，集眾之力，皆可渡過難關，用心的把自己的事情、工作做好，多給周圍的人掌聲與鼓勵，替全球的人民集氣，「台灣之光」就可繼續發光。

(中時新聞網)