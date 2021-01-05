涉嫌洗劫張姓醫美貴婦乾媽3000萬元的施姓男子，5日凌晨遭高雄地院羈押禁見，施男不但自爆是「大陸鴨王」（男公關），還說自己和張女同居，每月還可領3、50萬元零花，張姓貴婦氣得爆料施男只是調酒師，還說：「長那樣怎麼當鴨啦」，今天下午再駁斥包養傳聞：「如果要包養，也要找帥的，為什麼要給一個虱目魚頭錢？」、「看到他一點奮鬥力都沒有」。

張女向警方指控，因為施男自稱長期被家暴才收留他，沒想到家中財物包括手錶、鑽戒、美金、人民幣、黃金等物全被偷光，總損失約3000萬元。檢警3日晚間在前鎮區施男住處將他逮捕，在其家中查獲可疑現金1200多萬元，另外查出，施男曾持7公斤金條到高雄某銀樓要求熔成1大塊，還當場付100萬元訂金、表示要另購黃金，警方比對銀樓的金條，跟貴婦遭竊的金條編號相同，立即查扣。

醫美貴婦怒駁包養施姓乾兒子表示，要包養也會找帥一點的，為何要給一個虱目魚頭錢「看到她一點奮鬥力都沒有」。圖／翻攝自張婦臉書)

施男警詢時全盤否認犯案，強調檢警搜出的錢財都是他所有，還自爆是「大陸鴨王」（男公關），在大陸頗具知名度，因為近年受新冠肺炎影響無法出國，才會留在台灣，結識48歲從事醫美行業的張姓貴婦，因為去年5、6月開始與張姓乾媽同住，個人貴重物品與現金自然是放在對方家中，而且每月還能領到30萬到50萬元不等的零用錢。

張女後來在臉書發文痛批「長那樣怎麼當鴨啦！」，還貼出施男在自家醫美診所整形前後的照片佐證，踢爆施男根本不是「鴨」，只是一個調酒師，今天（5日）下午再臉書貼出影片稱「在我的觀念裡，男人養家有基本觀念，男人要有擔當，我是非常看不起沒有用的男人，如果認為我有給他30至50萬，那可能是『冥紙』，其他不可能。」

還說：「我不是什麼名人，所以留言謠言止於智者，男人不要給女孩子養，我最看不起沒有用的男人，所以包養他（施男）可能是在平行世界的另一個我才有可能，目前在這個世界是不可能發生。」、「既然是要給錢養小狼狗，我為什麼不找一個身材好一點的、臉漂亮一點的、帥一點的，為什麼我要給一個『虱目魚頭』錢，然後一起床一看到他，一點奮鬥的意志力都沒有，這樣我怎麼賺錢，莫名其妙」。

(中時新聞網)